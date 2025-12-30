Haberler

Akşehir'de kaçak göçmen operasyonu

Güncelleme:
Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen 6 şahıstan 3'ü tutuklandı. 12 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 12 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa'dan alınan düzensiz göçmenlerin Ankara'nın Polatlı ilçesine yasa dışı yollarla götürülmek istendiği belirlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

Olayla bağlantılı olarak 6 şüpheli şahıs emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.E.Ö., N.İ. ve İ.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B.E.H., Ö.E.H. ve N.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

