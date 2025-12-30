Akşehir'de kaçak göçmen operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 12 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde kaçak göçmen taşıdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Şanlıurfa'dan alınan düzensiz göçmenlerin Ankara'nın Polatlı ilçesine yasa dışı yollarla götürülmek istendiği belirlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildikleri öğrenildi.

Olayla bağlantılı olarak 6 şüpheli şahıs emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.E.Ö., N.İ. ve İ.E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B.E.H., Ö.E.H. ve N.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA