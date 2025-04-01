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Konya'da İneğin Teptiği Şahıs Hastanelik Oldu

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Konya'nın Hüyük ilçesinde bir şahıs, ahırda ineği tarafından tepelediği için yaralandı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Konya'da ineğin teptiği şahıs hastanelik oldu

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesinde ahırda ineğin teptiği şahıs yaralandı.

Olay, Hüyük'ün Kıreli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarına yem vermek ve bakımını yapmak için ahıra giren M.C., ineğinin tepmesi sonucu yere yığıldı. Vücuduna aldığı darbe ile yaralanan M.C. yakınlarının yardımıyla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan M.C., daha sonra Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Konya'da İneğin Teptiği Şahıs Hastanelik Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - 3.Sayfa
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