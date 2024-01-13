Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya Çevre Yolu Muradiye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 42 ZB 335 plakalı otomobil ile Mehmet İ. yönetimindeki HB-MI-564 yabancı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Ramazan A. idaresindeki 42 ZB 335 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrilirken, sürücü Ramazan A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.