Konya'da İki Ayrı Noktada Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı

Beyşehir ilçesinde çıkan anız yangınları, ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınlar, çevre sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki ayrı noktada çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Beyşehir'in iki farklı noktasında gün içerisinde anız yangınları meydana geldi. İlk yangın, Karaburun plajının yakınlarındaki bir tarım arazisinde yaşandı. Ateşe verilen anızlardaki alevler ormanlık alana doğru hızla yayılırken, orman ekiplerinin gelmesi ile güçlüklü kontrol altına alındı. Yangına ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Alevlerin söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Beyşehir'de ikinci yangının adresi ise Karadiken Mahallesi oldu. Yerleşim merkezinde binaların bulunduğu tarım arazisinde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaparken, bölgeye itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Yangın uzun uğraşların ardından çevresindeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri, anız yangınları ile ilgili inceleme başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
