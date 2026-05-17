Konya'da anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı

Konya'da hukuk fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki C.D., çıkan tartışmada annesi ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerindeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hukuk fakültesi öğrencisi C.D. (22), annesi Nazife Çiğdem (56) ve babası Gökhan Dinçer (57) ile tartışmaya başladı. C.D., mutfaktan aldığı bıçakla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde memur olan anne ve babasını bıçaklayarak evden ayrıldı. Anne ve baba hayatını kaybederken, polis katil zanlısı C.D.'yi evin yakınında yakaladı. Şüpheli C.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak Konya Adliyesine sevk edilen C.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
