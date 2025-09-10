Konya'da Hırsızlık Şebekesi Çözüldü, Şüpheli Yakalandı

Konya'da son bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışıma başlatan polis ekipleri, 10 farklı adrese giren şahsı tespit ederek kısa sürede yakaladı. Şüphelinin, 42 farklı dosyadan yıllarca hapis cezasının ardından tekrar hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, artan hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve faili meçhul dosyaları çözmek amacıyla özel bir ekip kurarak geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli, 14 Ağustos - 8 Eylül 2025 tarihleri arasında farklı mahallelerde bulunan çok sayıda ikametin kapı kilit göbeklerini kırarak içeri girdi. Çalınan eşyalar arasında laptop, tablet, ziynet eşyaları, kol saatleri, parfümler, çantalar ve çeşitli elektronik cihazlar olurken bazı ikametlerde mala zarar verme olayları da yaşandı. Yapılan incelemelerde, söz konusu hırsızlık olaylarından dolayı mağdurların toplam zararının yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlendi.

Polisler kamera görüntülerini tek tek inceledi

Olayların faillerinin tespiti için ekipler, şüphelinin gidiş-geliş güzergahlarında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yaklaşık 18 kilometrelik güzergah üzerinde 128 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelinin kimliği netleşti.

32 suç kaydı var, cezaevinden yeni çıkmış

Şüphelinin B.K. (39) olduğu tespit edildi. B.K.'nin evden hırsızlık başta olmak üzere 32 ayrı suç kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla saklandığı ikamette yakalanan B.K.'nin evinde yapılan aramalarda, mağdurlara ait çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Daha önce 42 dosyadan işlem görmüş

Araştırmalarda, şüpheli B.K.'nin 2011 yılında da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı, o dönemde 42 ayrı dosyadan işlem yapıldığı ve uzun yıllar cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve yeniden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlaşıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, özellikle ikametlerden hırsızlık olaylarında sıkça kullanılan 'kilit göbeği kırma' yöntemine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. - KONYA