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Konya'da Hayvan Otlatma Sebebiyle Kavga: 1 Yaralı

Konya'da Hayvan Otlatma Sebebiyle Kavga: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde ekili alanda hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde ekili alanda hayvan otlatma sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Güzelyayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, baba K.D. (60) ve oğlu F.D. (25) yakın akrabası olan H.D. (16) ile ekili alanda hayvan otlatma sebebinden tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada H.D. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı H.D. yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkiklerin ardından hayati tehlikesi bulunan H.D. ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Olaya karışanlar gözaltına alınırken, suç aleti bıçak da jandarma tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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