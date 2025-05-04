Konya'da Havaya Ateş Açan İki Kişi Yakalandı

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Konya'nın Meram ilçesinde, havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan iki kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Olayda kurusıkı tabancalar kullanıldı.

Konya'da havaya ateş açan 2 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı

Kurusıkı gösteri emniyette bitti

KONYA - Konya'nın Meram ilçesinde havaya ateş açarak genel güvenliği tehlikeye atan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 3 Mayıs gecesi Durunday Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. ve A.K. iki araçla sokağa girerek araçtan inip kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliği belirlendi. İki şüpheli üzerlerindeki 2 adet kurusıkı tabanca ile yakalanırken olay yerinde 65 adet boş kurusıkı kovanı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında genel güvenliği tehlikeye atmaktan işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ - 3.Sayfa
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