Konya'da Havai Fişek Yangını: 3 Şahıs Gözaltında

Konya'da Havai Fişek Yangını: 3 Şahıs Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde, havai fişek atarak ormanlık alanda yangın çıkaran 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Konya'da havai fişek atarak ağaçlık alanda yangına sebep olan 3 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yangın, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkiindeki ağaçlık alanda çıktı. İddiaya göre, ormanlık alana yakın bir noktada B.D., S.S.D. ve O.S. havai fişek attı. Havai fişeklerin ağaçları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise havai fişek atan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada B.D., S.S.D. ve O.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, emniyetteki ifadelerinde olayın bununla sonuçlanacağını düşünemediklerini söyledikleri öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi! Meclis'e başvurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu

Polat çiftinin şirketleri geri mi verilecek? Mahkemeden kayyum kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.