Konya'da Havai Fişek Yangını: 3 Şahıs Gözaltında

Konya'da havai fişek atarak ağaçlık alanda yangına sebep olan 3 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yangın, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkiindeki ağaçlık alanda çıktı. İddiaya göre, ormanlık alana yakın bir noktada B.D., S.S.D. ve O.S. havai fişek attı. Havai fişeklerin ağaçları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise havai fişek atan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada B.D., S.S.D. ve O.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, emniyetteki ifadelerinde olayın bununla sonuçlanacağını düşünemediklerini söyledikleri öğrenildi. - KONYA