Konya'da Gümrük Kaçağı Tütün Operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda bin 600 adet elektronik sigara, bin 600 adet elektronik sigara kiti, 10 bin adet tek dal sigara, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 15 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 300 adet pipo tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.İ.S. ve R.Y. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - KONYA