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Konya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Konya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
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Konya Emniyet Müdürlüğü, iki yabancı uyruklu ve bir göçmen kaçakçısını yakalayarak göçmen kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Sürücü, çok sayıda suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs olarak tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki yabancı uyruklu ve bir göçmen kaçakçısı şahsı yakaladı.

Konya Emniyeti, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede iki yabancı uyruklu ve bir göçmen kaçakçısı şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları sonucu Konya'ya yasa dışı göçmen taşıyan bir aracı tespit etti. Polis ekiplerinin durdurduğu araçta, iki yabancı uyruklu ve bir göçmen kaçakçısı şahıs yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün çok sayıda suç kaydının bulunduğu, yabancı uyruklu şahıslardan birinin ise kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkarken göçmenlerin para karşılığında taşındığı belirlendi. Sürücü göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken kesinleşmiş hapis cezası olan yabancı uyruklu şahıs da cezaevine teslim edildi. Ayrıca sürücüye trafik ekipleri tarafından 63 bin 903 TL idari para cezası uygulandı, korsan taşımacılık gerekçesiyle araç 60 gün süreyle trafikten menedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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