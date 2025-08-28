Konya'da Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulamaları: 253 Aranan Kişi Yakalandı

Konya'da 40 günde 213 bin 583 şahıs sorgulanırken, aranan 253 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Temmuz-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı asayiş uygulamalarında 213 bin 583 şahıs sorgulanırken, aranan 253 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 269 yoklama kaçağına gerekli işlemler yapılırken, yabancı uyruklu 8 bin 603 kişi kontrol edildi, yasa dışı durumda olduğu belirlenen 39 kişi Göç İdaresi'ne teslim edildi. Trafik denetimlerinde 43 bin 26 araç kontrol edildi. Hacizli ve çalıntı olanların da aralarında bulunduğu birçok araç ve motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Polis ekipleri ayrıca 10 binden fazla okul ve park çevresinde uygulama yaparak vatandaşların güvenliğini sağladı. Asayiş kontrollerinde 29 ruhsatsız tabanca, 45 av tüfeği, 48 kurusıkı tabanca, 844 kesici-delici alet ile 509 mermi ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 8 gümrük kaçağı cep telefonu ve 128 paket sigara yakalandı. Uyuşturucu operasyonlarında da önemli miktarlarda madde ele geçirildi. Çalışmalarda 4 bin 520 adet uyuşturucu hap, bin 307 gram sentetik kannabinoid, 69 gram metamfetamin, 43 gram esrar, 27 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 21 gram sentetik kannabinoid ve 7,3 gram eroin bulundu.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı. - KONYA