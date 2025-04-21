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Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü

Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde gençler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki genç bacağından vurulurken; silahla ateş eden 16 yaşındaki genç yakalandı.

Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada 17 yaşındaki genci silahla vurarak yaralayan 16 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde bulunan Ravza Parkı'nda H.V. (17) ve F.Ü. (16) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

SİLAHLA BACAĞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü. parkın yanında çalıştığı iş yerinden silah alarak H.V.'yi bacağından vurdu. Yaralı genç ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonrası kaçan şüpheli F.Ü. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı H.V.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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