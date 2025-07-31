Konya'da Feci Motosiklet Kazası: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da kontrolden çıkan motosiklet önce seyir halindeki bisikletliye ardından ağaca çarparak durabildi. Feci kazada her iki sürücü de hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana Çevreyolu Caddesi'nden Fetih Caddesi yönüne seyreden Yusuf Öztürk (18) idaresindeki 42 AUS 174 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde ilerleyen Mustafa Yıldız'ın (41) kullandığı bisiklete, ardından da ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan bisikletli Mustafa Yıldız ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet sürücüsü Yusuf Öztürk'ün cansız bedeni Konya Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA