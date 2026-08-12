Konya'da Evlerin Yanındaki Boş Alanda Yangın Panik Yarattı

Konya'da evlerin bitişiğindeki boş alanda çıkan yangın paniğe sebep olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Efendili Sokak üzerindeki boş alanda çıktı. İddiaya göre, sokakta bulunan evlerin yanındaki boş alanda bir kadın ve kızı tarafından toplanarak biriktirilen kıyafetler ve çeşitli atıkların olduğu yerde yangın başladı. Yangın atık eşyalardan kuru otlara sıçrayarak alana yayıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Alanın çevresindeki ağaçlar yangında zarar gördü. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Atık malzemelerin bulunduğu yerden alevlerin yükseldiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı