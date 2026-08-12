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Konya'da Evlerin Yanındaki Boş Alanda Yangın Panik Yarattı

Konya'da Evlerin Yanındaki Boş Alanda Yangın Panik Yarattı
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Konya'nın Meram ilçesi Pirebi Mahallesi'nde, bir kadın ve kızının biriktirdiği atık kıyafetler ve çeşitli malzemelerin bulunduğu boş alanda yangın çıktı. Kuru otlara sıçrayarak yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çevredeki ağaçlar zarar görürken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Alevlerin yükseldiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Konya'da evlerin bitişiğindeki boş alanda çıkan yangın paniğe sebep olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Efendili Sokak üzerindeki boş alanda çıktı. İddiaya göre, sokakta bulunan evlerin yanındaki boş alanda bir kadın ve kızı tarafından toplanarak biriktirilen kıyafetler ve çeşitli atıkların olduğu yerde yangın başladı. Yangın atık eşyalardan kuru otlara sıçrayarak alana yayıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Alanın çevresindeki ağaçlar yangında zarar gördü. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Atık malzemelerin bulunduğu yerden alevlerin yükseldiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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