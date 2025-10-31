Haberler

Konya'da Esnaf Kavgasında Silahlı Yaralama

Konya'da Esnaf Kavgasında Silahlı Yaralama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin silahla yaralanmasına sebep oldu. Olayda B.G., N.Ş.'yi bacağından vurdu, polis şüpheliyi yakaladı.

Konya'da iki esnaf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Söylemez Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde esnaflık yapan ve aralarında husumet bulunan N.Ş. ile B.G. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.G. silahıyla N.Ş.'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu B.G. olayda kullandığı tabancasıyla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Beşiktaş'tan savcılığa başvuru

Beşiktaş'tan savcılığa başvuru
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Galatasaray'da 3 futbolcuya zam kararı

3 yıldız isme daha zam yapılıyor! Yönetimden büyük jest
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.