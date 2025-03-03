Konya'da eski eşini ve birlikte yaşadığı kişiyi vurdu: 2 yaralı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda, bir şahıs boşandığı eski eşi ve onun birlikte yaşadığı adamı silahla vurdu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Şahıs olay yerinden kaçarken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Konya'da bir şahıs, eski eşi ve eşinin birlikte yaşadığı adamı silahla vurarak yaraladı.
Konya'nın Selçuk ilçesinde bulunan bir sitede F.Ö., boşandığı eski eşi Ş.A. ve onun birlikte yaşadığı Ö.Ç. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada F.Ö., yanında getirdiği tabanca ile Ş.A. ve Ö.Ç.'yi silahla vurdu.
HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. F.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Ö.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.