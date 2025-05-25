Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Koca Gözaltına Alındı

Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Koca Gözaltına Alındı
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir adam, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası koca, polise durumu bildirerek karısının başında bekledi. Cinayet sırasında çocukların evde olduğu öğrenildi.

Konya'da bir şahıs, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayıp olayı bildiren katil zanlısı koca, polis ekipleri gelene kadar karısının başında bekledi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, İ.Ö. (43) ile karısı Nuran Öner (42) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüdüğü olayda İ.Ö., karısını bıçakladı. Katil zanlısı kocanın "Eşimi bıçakladım" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nuran Öner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Karısının başında bekleyen İ.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı, çiftin 3 çocuğu olduğu ve cinayet sırasında çocukların evde oldukları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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