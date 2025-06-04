Konya'da Eşinden Boşanan Şahıs, Evini Ateşe Verip Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Çalıştı

Konya'da Eşinden Boşanan Şahıs, Evini Ateşe Verip Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Çalıştı
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Konya'nın Meram ilçesinde, eşinden boşanan ve çocuğu devlet tarafından koruma altına alınan bir şahıs, evinde boğazına bıçak dayayarak yangın çıkardı. Olay, özel harekat polislerinin müdahalesiyle sona erdi. Şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da eşinden boşanan, çocuğu devlet tarafından koruma altına alınan şahıs, boğazına bıçak dayadı evini ateşe verdi. Evden çıkmayı reddeden şahıs, 2 saatlik çabanın ardından Özel Hareket Polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan ve kısa süre önce 8 yaşındaki kızı devlet korumasına alınan psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.G., evinin içeresinde boğazına bıçak dayayarak yangın çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ilk temasta şahıs evden çıkmayı ret ederken itfaiye ekipleri tarafından pencereden müdahale edilerek yangın söndürüldü. Şahıs ara ara evinde yangın çıkarırken adrese gelen eski eşinin evden çıkarma çabası da sonuçsuz kaldı. İki saat sonunda Özel Hareket Polisleri adrese sevk edildi. Özel Hareket Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıs apartmanın çatısında ikna edilerek etkisiz hale getirildi. Dumandan etkilenen A.G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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