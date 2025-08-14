Konya'da Elektrikli Scooter ve Motosiklet Denetimlerine Hız Verildi

Konya'nın Bozkır ilçesinde, yaz aylarında artan elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanımına yönelik trafik denetimleri sıklaştırıldı. Kullanıcılara güvenli sürüş kuralları hatırlatılırken, kurallara uyanlara teşekkür amacıyla ikramlarda bulunuldu.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Amirliği, yaz aylarında artan elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanımı nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Yapılan kontrollerde, vatandaşların can güvenliği için uyması gereken kurallar özellikle vurgulandı.

İlçe merkezindeki çeşitli noktalarda, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüler bilinçlendirilirken, denetimler sırasında kurallara uyan sürücülere ise "Kurallara Uyalım, Tadımız Kaçmasın" projesi çerçevesinde şeker ikram edilerek teşekkür edildi. Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan kurallara uymalarını ve özellikle genç sürücülerin dikkatli olmalarını istedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
