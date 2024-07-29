Konya'da elektrikli bisikletli kurye otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde paket servisi yapan elektrikli bisikletli kurye otomobille çarpıştı 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Olof Palme Bulvarı Konya yol güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.P.'nin kullandığı 42 M 1221 plakalı Volkswagen marka otomobil yolun sağında bulunan parka girdiği sırada kurye M.Ş.K. idaresindeki plakasız elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada M.Ş.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ş.K., ambulans ile Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA