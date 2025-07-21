Konya'da Elektrikli Bisikletin Otomobile Çarpması Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Konya'da Elektrikli Bisikletin Otomobile Çarpması Sonucu Bir Kişi Yaralandı
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Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletin otomobile çarpması sonucu 13 yaşındaki A.H. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrikli bisikletin, otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.10 sıralarında Kulu merkez Kemaliye Mahallesi Ümmügülsüm Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 48 ASG 384 plakalı otomobile, A.H. (13) yönetimindeki 42 MB 1700 plakalı elektrikli bisiklet çarptı. Otomobile yandan çarparak yere savrulan A.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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