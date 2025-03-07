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Konya'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüleri Denetlendi

Konya'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüleri Denetlendi
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Karapınar ilçesinde polis ekipleri, ehliyetsiz sürücülerin kullandığı motosikletlere yönelik denetimlerde 4 motosiklet ve sürücülerine cezai işlem uyguladı. Denetimlerin devam edeceği belirtilirken, vatandaşlar uygulamaya destek verdiklerini ifade etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri tarafından cadde üzerinde egzoz patlatarak gürültü kirliliğine neden olan motosiklet ve ehliyetsiz sürücüleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde, ehliyetsiz sürücülerin kullandığı, çevreyi rahatsız eden motosikletlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. İlçe trafik ekipleri, yapılan kontrollerde cadde üzerinde egzoz patlatarak gürültü kirliliğine neden olan 4 motosikleti ve ehliyetsiz sürücülerini tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Yetkililer, ehliyetsiz ve açık egzozlu motosikletlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtirken, vatandaşlar da uygulamaya destek verdi. Çevre huzurunu bozan araçlara yönelik kararlı mücadelelerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, bu tür kontrollerin sıklaştırılmasını talep etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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