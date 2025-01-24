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Konya'da Dört Katlı Bina Çöktü, Mahsur Kalanlar Var

Konya'da Dört Katlı Bina Çöktü, Mahsur Kalanlar Var
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan dört katlı bir bina çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışmalara başladı.

Konya'da dört katlı bir bina çöktü. Binada mahsur kalanlar olduğu belirtiliyor.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
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