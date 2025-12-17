Haberler

Doğum günü kutlaması yolunda kaza: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğum günü kutlaması yapmak için yola çıkanların bulunduğu otomobil, seyir halindeyken kontrolünü kaybederek bahçe duvarına ve park halindeki bir araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğum günü kutlaması için yola çıkanların içinde bulunduğu otomobil, önce bahçe duvarına ardından park halindeki araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beytepe Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Elif Ö.'nün kullandığı 07 YPH 47 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde iken kontrolden çıkarak önce bir apartmanın bahçe duvarına, ardından kafe önünde park halindeki bir otomobile çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan C.Ö. (6), T.Ö.Ö. (10) ve D.K. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerin doğum günü kutlaması için yola çıktıkları öğrenilirken, kazaya karışan otomobilin arka camında "Bugün oğlumun doğum günü kutlamak için kornaya bas" yazısı dikkat çekti. - KONYA

