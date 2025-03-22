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Konya'da Davulcular Arasında Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 16 Tutuklama

Konya'da Davulcular Arasında Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 16 Tutuklama
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Konya'nın Kulu ilçesinde davulcular arasında çıkan kavga sonucunda 16 kişi tutuklandı. Olayda 15 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde davulcular arasında çıkan sopalı bıçaklı kavgayla ilgili 16 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Kültür Merkezi yanı cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bahşiş toplama meselesinden husumet bulunan davulcu iki ayrı grup arasında kavga çıktı. Sopa, demir, bıçak ve taş kullanılan kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken, 15 kişi yaralandı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada yaralananlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgayla ilgili tedavileri tamamlanan ve gözaltına alınan 16 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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