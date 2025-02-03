Konya'da D-300 Kara Yolu'nda Uyuşturucu Operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından D-300 Kara yolu üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-300 Kara yolu üzerinde uygulama yaptığı sırada Afyonkarahisar plakalı bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Araçta bulunan şüpheli S.S.'nin üzerinde yapılan aramada bir parça kağıt bonzai ele geçirilerek el konuldu. Emniyet ekipleri, araç ile birlikte şüpheliyi İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta yapılan aramada 7 parça halinde kağıt bonzai ele geçirilerek el konuldu. S.S. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek" suçlarından işlem yapıldı. - KONYA