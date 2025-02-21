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Konya'da Cam Yüklü Kamyon Askere Çarptı: 1 Yaralı

Konya'da Cam Yüklü Kamyon Askere Çarptı: 1 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde cam yüklü bir kamyonun arıza nedeniyle yol kenarında duran askeri araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası kamyon şarampole inerek bir ağaca çarptı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde cam yüklü kamyonun arıza nedeniyle yol kenarında duran askeri araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar-Konya karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 42 AHH 23 plakalı cam yüklü kamyon, Konya'dan Adana yönüne ilerlerken yol kenarında arıza nedeniyle duran askeri araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen kamyon, şarampole inerek bir ağaca çarpıp durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü H.G., itfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yola saçılan cam kırıkları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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