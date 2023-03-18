Konya'da caddede silahlı çatışmaya giren 6 şüpheli tutuklandı

Konya'da, husumetli olan iki esnaf grubu arasında cadde üzerinde çıkan ve kameraya yansıyan, 2'si yoldan geçen vatandaş olmak üzere 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Konya'da, husumetli olan iki esnaf grubu arasında cadde üzerinde çıkan ve kameraya yansıyan, 2'si yoldan geçen vatandaş olmak üzere 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Olay, 15 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Mimar Muzaffer Caddesinde "Rampalı Çarşı" olarak bilinen iş merkezi önünde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki ayakkabıcı esnafı arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönerken, şehrin en işlek yerlerinden olan Mimar Muzaffer Caddesindeki çatışmada 2'si yoldan geçen vatandaş olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay anı kameraya yansıdı

Sokak ortasındaki çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi. Görüntülerde, silahlı şahısların rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtıkları görüldü. Olay anının sosyal medyaya da yansıdığı anlar vatandaşlardan büyük tepki çekti.

Şüpheliler tek tek yakalandı, 6 kişi tutuklandı

Olayın ardından çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri olayda kullanılan 4 adet tabanca ile birlikte tek tek yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Melih Eryiğit, Mert Ergül, Harun Kaplan, Yusuf Dursun, Hasan Hüseyin Kuyucu ve Ali Kuyucu tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri yaşı küçük iki şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay yerinden geçerken yaralanan iki şahıstan M.E'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA