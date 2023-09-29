Kavga ettiği annesini av tüfeği ile öldürdü

KONYA - Konya'da bir genç kavga ettiği annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sems-i Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Ayfer Akbay ile birlikte yaşayan madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Y.F.H., annesinden para istedi. Bunun üzerine anne ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan av tüfeğini alan Y.F.H. annesine ateş etti ve evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Ayfer Akbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, katil zanlısı evlat Y.F.H., polis tarafından yapılan çalışmayla yakalandı. Annenin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, Y.F.H. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.