Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama

Konya'da Bina Çöktü: Arama Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı

Konya'da Bina Çöktü: Arama Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu düzenlenen arama kurtarma çalışmalarında 5 kişiden 3'ü sağ, 2'si hayatını kaybetti. Olay yerine çevre illerden de gelen ekiplerle genişletilen çalışmalar sonucunda enkaz altındaki son durum havadan görüntülendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen bina çökmesine ilişkin arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz bölgesindeki son durum havadan görüntülendi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ, 2'si hayatını kaybetmiş bir şekilde çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları, olay yerine çevre illerden de dahil olmak üzere 962 personel ve 216 araç sevk edilmesiyle genişletildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çalışmaların düzenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağladı. Binadaki enkazdan çıkarılan iki kişinin karı-koca olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine incelemelere gelen Bakan Yerlikaya, arama kurtarma faaliyetlerinin sonuçlanmasının ardından yetkililerden bilgi aldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ı ve tekelleşmeyi ifşa etti!
img

Ümit Özdağ sorusuna dikkat çeken yanıt
img

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.