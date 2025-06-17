Konya'da Bıçaklı Kavga: Baba ve İki Oğlu Yaralandı

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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek baba A.M. ve iki oğlunun yaralanmasına neden oldu. Olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheliler yakalandı.

Konya'da bıçaklı kavga: Baba ve iki oğlu yaralandı

KONYA - Konya'da iki grup arasından çıkan kavgada baba ve iki oğlu bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Fatma Zafer Hatun Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda baba A.M. ile oğulları M.C.M. ve H.M. karşı gruptaki H.Y. ve K.A. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve iki oğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği yerin yanındaki bir apartmanın girişinde ise her yer kan oldu. Kaçan şüpheliler ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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