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Konya'da boş arazide park halindeki aracın içinde cansız bedeni bulunan 37 yaşındaki Şuayip Demir'in beraber yaşadığı Ayşe K., önce şahsın kendi kendini bıçakladığını öne sürdü. Şüpheli kadın, emniyetteki ifadesinde ise cinayeti itiraf etti.

Konya'da boş arazideki aracının içinde göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunan kişinin, beraber yaşadığı kadın tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı kadının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, daha sonra suçu kabul etmediği öğrenildi.

Olay, sabah 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide park halinde bulunan aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖNCE "KENDİNİ BIÇAKLAMIŞ" DEDİ

Araçta bulunan Şuayip Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K. ilk ifadesinde, gece saatlerinde boş arazide birlikte alkol aldıklarını, sonrasında kendisinin uyuyakaldığını, sabah uyandığında sürücü koltuğunda oturan Şuayip Demir'i kendi kendini bıçaklamış halde gördüğünü söyledi. İncelemelerin ardından olayda hayatını kaybeden Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İntihar süsü vermeye çalıştığı cinayetin zanlısı çıktı

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ

Kadının çelişkili ifadelerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşe K.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, olayı kendisinin yaptığını itiraf ettiği, ardından suçunu kabul etmediği öğrenildi. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ayşe K. adliyeye sevk edildi.

İntihar süsü vermeye çalıştığı cinayetin zanlısı çıktı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

aile yılı yaw olur böyle lozon bitince uciciyik

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