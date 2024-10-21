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Konya'da Bıçaklama Olayı: Yaralı Tedavi Altına Alındı, Hayatını Kaybetti

Konya'da Bıçaklama Olayı: Yaralı Tedavi Altına Alındı, Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde, bir bıçaklama olayı sonrası bilinci kapanan yaralı şahıs, park halindeki 3 araca çarparak kaza yaptı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da dün meydana gelen olayda, bıçaklandıktan sonra otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapanarak 3 araca çarpan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde bulunan pazar alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Oğuzhan Yaşar ve 3 şahıs henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şahıslardan biri Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı bıçaklayarak yaraladı. Muhammet Oğuzhan Yaşar yaralı halde 34 GCS 53 plakalı otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşar, Akkonak Sokak üzerinde bilincinin kapanması sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Yaşar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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