Konya’da asker eğlencesi kanlı bitti: 17 yaşındaki genç yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde asker eğlencesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki E.E.A. bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında 17 yaşındaki E.E.A. henüz bilinmeyen bir sebeple bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından bıçakla yaralandığı belirlenen E.E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı