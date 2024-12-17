Üye Girişi
Haberler
Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi
Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Colani'den 'Beni terörist olarak tanımlamayın' çağrısı
Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler

Konya'da Asit Dolu Tankerin Devrilmesi Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Asit Dolu Tankerin Devrilmesi Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde asit dolu bir tanker devrildi. Kazada sürücü Oktay Demir hayatını kaybetti. Kaza, bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve olay yerine AFAD ekipleri müdahale etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde asit dolu tankerin devrilmesi ve sürücü hayatını kaybettiği kaza bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Ereğli-Karapınar Kara yolu İpekçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Demir (34) idaresindeki 27 HB 048 plakalı asit dolu tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, boşalan asit ve yükselen duman nedeniyle tankere bir süre müdahalede bulunamadı. AFAD ekiplerinin de sevk edildiği kazada yapılan incelemede sürücü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede yol kenarına dökülen kimyasal maddenin hidroklorik asit (Tuz Ruhu) olduğu tespit edildi.

Kaza anı ise bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tankerin yoldan çıkarak devrilmesi, devrildiği esnada dumanların çıkması yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bir dönem para içinde yüzüyordu, şimdi kirasını ödeyemiyor
img

"Rusya ölen askerlerin yüzünü yaktırıyor"
img

Galatasaray tribünlerine kamufle olarak girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'nın cephede ölen Kuzey Kore askerlerinin yüzünü yaktırdığı iddiası
"Rusya ölen askerlerin yüzünü yaktırıyor"
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Kız isteme merasimine damat adayının mutsuzluğu damga vurdu
Damat adayının hali yürek dağladı
Rusya ile HTŞ arasındaki gizli görüşme ifşa oldu
Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok
Galatasaray maçına geldiğine bin pişman oldu

Son Dakika Haberleri

16 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 16 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 16 Aralık'ta kim zirveye çıktı? 18 Aralık okullar tatil mi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (17 Aralık) Dolar ne kadar oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? 1 Ocak 2025 okullar ve iş yerleri tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 25,30,35,40 zam gelirse ne kadar olur? AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? Ozan Orhon kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ozan Orhon kaç yaşında, nereli? Ozan Orhon biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.