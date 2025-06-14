Konya'da Arpa Ekili Tarlada Yangın: 10 Dekar Zarar Gördü

Konya'da Arpa Ekili Tarlada Yangın: 10 Dekar Zarar Gördü
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir arpa ekili tarlada çıkan yangında 10 dekarlık alan zarar gördü. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangında 10 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Bahadırlı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye ait arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tarlada söndürme ve soğutma çalışması yaparak, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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