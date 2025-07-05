Konya'da Arpa Ekili Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'da Arpa Ekili Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde arpa ekili bir alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde arpa ekili alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Beyşehir'in Karadiken Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yükselen dumanları fark eden vatandaşlar yangın mahallinin ormanlık alana yakın olması dolayısıyla orman yangını ihbarında bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Ekipler alevlerin olduğu yere geldiğinde yanan alanın ağaçlar arasında yer alan arpa ekili tarlalar olduğunu belirledi. Alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri Orman Bölge Müdürlüğünün tahsis ettiği yangın söndürme tankeri ile yaparken, itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın kontrol altına alınarak çevredeki ağaçlara ve yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu arpa ekili iki ayrı arazinin büyük bölümünün yandığı ve ekili mahsullerin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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