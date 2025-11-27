Haberler

Konya'da Alkollü Araç Kullanımına 37 Bin Lira Ceza

Konya'da Alkollü Araç Kullanımına 37 Bin Lira Ceza
Konya'da trafik polislerinin denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyeti iptal edilen sürücüye ve araç sahibine toplam 37 bin 354 lira ceza kesildi. Sürücünün, polisten kaçmak için yavaş yavaş yola devam ettiği belirtildi.

Konya'da trafik polislerinin denetiminde durdurulan ve alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan bir sürücüye ve araç sahibine toplam 37 bin 354 lira ceza kesildi. Sürücü, "15 kilometre yolu uzatıyorum polise takılmadan yavaş yavaş geleyim diye yalana gerek yok" dedi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kentin bir çok noktasında farklı saatlerde trafik uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piri Esat Caddesi üzerinde gece saatlerinde yapılan trafik uygulamasında araçlar tek tek durdurularak sürücü ve araçlar kontrol edildi.

"15 kilometre yolu uzatıyorum polis takılmamak için"

Kontrol noktasında ekiplerce durdurulan 42 PE 357 plakalı otomobilin sürücüsü ilk olarak alkol muyanesinden geçirildi. Alkolmetreye üfleyen sürücüde alkol çıkmazken, geçtiğimiz ağustos ayında alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak ehliyetine el konulduğu belirlendi. Kendisine sürücü belgesiz araç kullanmaması uyarısında bulunan polis memuruna sürücünün, "Yeni işten çıktım, köye gidip geliyorum. Aday sürücü iken alkollü araç kullanmaktan belgemi kaptırdım. Otobüsle gidip gelmiyorum. 15 kilometre yolu uzatıyorum polise takılmamak için yavaş yavaş geleyim diye yalana gerek yok" şeklinde konuşması dikkat çekti.

Öte yandan, ehliyetine el konulan sürücünün belgesi daimi olarak iptal edilirken, kendisine ve araç sürücüsüne toplam 37 bin 354 lira idari para cezası uygulandı. - KONYA

