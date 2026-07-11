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Konya'da kuyumcuyu öldüren zanlı intihar etti

Konya'da kuyumcuyu öldüren zanlı intihar etti
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Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kuyumcu Sami Ayaz'ı tabancayla vurarak öldüren T.B., polis ekiplerini fark edince aynı silahla intihar etti.

Konya'da alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kuyumcuyu tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı intihar etti.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan Sami Ayaz'ın yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.B geldi. Çıkan tartışma sırasında T.B, yanında bulunan tabancayla Sami Ayaz'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ayaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ekipleri görünce intihar etti

Olayın ardından kaçan şüpheli T,B'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak üzerinde arama yaptığı sırada T,B'yi sokakta fark etti. Polisi gören şüpheli, evinin bahçesine girdikten sonra yanında bulunan tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Şüphelinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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