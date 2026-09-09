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Konya’da ağustos ayında polis bölgesindeki kazalarda 6 kişi öldü

Konya’da ağustos ayında polis bölgesindeki kazalarda 6 kişi öldü
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Konya’da ağustos ayında polis bölgesinde 2 bin 90 trafik kazası meydana geldi.

Konya'da ağustos ayında polis bölgesinde 2 bin 90 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, bin 674 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Ağustos Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Buna göre Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde ağustos ayında toplam 2 bin 90 kaza meydana gelirken, bunlardan bin 39'u ölümlü-yaralamalı, bin 51'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, bin 674 kişi yaralandı.

Konya'da bu yılın ilk 8 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde 6 bin 57 ölümlü-yaralamalı, 6 bin 949 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 36 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 205 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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