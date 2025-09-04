Konya'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Konya'nın Karatay ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Yangın, saat 12.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Şeyhülema Recepağa Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, bina sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, binanın çatı kısmında maddi hasara yol açtı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA