Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri

Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

1 kilometrelik bayram kuyruğu
Asya'yı sallayan depremlerde ağır bilanço! Bir yandan bombardıman sürüyor

1700 kişinin öldüğü ülkenin başında bir felaket daha var

Konya'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Konya'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir ilçesinde meydana gelen yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, bir kişi dumandan etkilendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Sofuhane Mahallesi Ordinaryüs Profesör Sadi Irmak Caddesi 1510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, binanın çatı katında maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.