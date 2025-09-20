Haberler

Konya'da 4 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da 4 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Konya'da 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 11.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Çakırcalı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sokak üzerindeki binan birinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, diğer taraftan ise merdivenli araç yardımıyla üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilen 3 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron'un eşi 'erkek doğdu' iddialarını çürütmek için mahkemeye kanıt sunacak

Macron'un eşi, kadın olduğunu ispat etmek için mahkemeye kanıt sunacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.