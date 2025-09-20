Konya'da 4 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 11.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Çakırcalı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sokak üzerindeki binan birinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, diğer taraftan ise merdivenli araç yardımıyla üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilen 3 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA