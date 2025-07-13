Konya'da 3. Kattan Düşen 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı

Konya'da 3. Kattan Düşen 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Ağır Yaralandı
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Konya'nın Meram ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 8 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi olduğu bildiriliyor.

Konya'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 8 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Bodur Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. isimli 8 yaşındaki kız çocuğu, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden henüz bilinmeyen bir şekilde sokak üstüne düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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