Konya'da 225 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir araç içerisinden 225 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleyi sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, il merkezinde tespit ettiği bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinden 145 kilo skunk, 80 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili araçtaki 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ise operasyon sonrası Narkotik Şubeyi ziyaret ederek operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - KONYA