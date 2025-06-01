Konya'da 2 Yaşındaki Çocuk Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'da 2 Yaşındaki Çocuk Düşerek Hayatını Kaybetti
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Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki bir apartmanın 5. katından düşen 2 yaşındaki O.K.G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailesi, hastane önünde büyük bir üzüntü yaşadı.

Konya'da apartmanın 5'inci katından beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düşen O.K.G. (2) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyen çocuğun annesi ve akrabaları ise vefat haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı. Hastane önünde annenin "oğlum öldü" feryatları ise yürekleri dağladı.

Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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