Konya'da 2 Yaşındaki Çocuğun Düşme Anı Güvenlik Kamerasında

Konya'da 2 Yaşındaki Çocuğun Düşme Anı Güvenlik Kamerasında
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Konya'da 2 yaşındaki O.K.G., 5. kat penceresinden düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'da 2 yaşındaki çocuğun düşme anı kamerada

KONYA - Konya'da 2 yaşındaki çocuğun apartmanın 5. katından düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki O.K.G. anne ve babası işte olduğu için babaannesinin evinde kaldığı sırada olay yaşandı. İddiaya göre, babaanne ve hala evde uyuduğu sırada apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düşen O.K.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun düşme anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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