Akşehir'de 10 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde piyasa değeri 10 milyon liranın üzerinde olduğu değerlendirilen 108 bin 130 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, çevre illerden İstanbul plakalı bir araçla Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla belirlenen araç durdurularak şüpheli H.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 10 milyon liranın üzerinde olduğu değerlendirilen 108 bin 130 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli H.K. hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA