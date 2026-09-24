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Konya Çumra'da 130 gram kokain ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

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Konya Çumra'da 130 gram kokain ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı
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Konya'nın Çumra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda araçlarda yapılan aramada 130 gram kokain ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 130 gram kokain ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda belirlenen şüphelilere ait araçlarda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile 130 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'nün, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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